Часть воинов ВСУ попала в плен при выходе из Авдеевки — Тарнавский
Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о пленных, а также о том, что ВСУ уже занимают позиции на втором рубеже обороны в районе Авдеевки.
«Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен», — проинформировал Тарнавский.
Он заявил, что украинские инстанции будут обращаться к международным организациям и странам-посредникам для обеспечения гуманного обращения противника с пленными.
Сейчас воины ВСУ занимают позиции на втором рубеже обороны под Авдеевкой.
«За прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак — возле Первомайского и Невельского. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ «Таврия» выполнила около 400 огневых задач», — сообщил Тарнавский.
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По его данным, потери россиян только за сутки составляют 609 человек, также уничтожена 21 единица вражеской техники.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авдеевка, война, отступление, плен, Тарнавский;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 13:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о пленных, а также о том, что ВСУ уже занимают позиции на втором рубеже обороны в районе Авдеевки".