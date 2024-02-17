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Часть воинов ВСУ попала в плен при выходе из Авдеевки — Тарнавский

Происшествия 13:38   17.02.2024
Оксана Горун
Часть воинов ВСУ попала в плен при выходе из Авдеевки — Тарнавский Фото: facebook Александра Тарнавского

Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о пленных, а также о том, что ВСУ уже занимают позиции на втором рубеже обороны в районе Авдеевки.

«Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен», — проинформировал Тарнавский.

Он заявил, что украинские инстанции будут обращаться к международным организациям и странам-посредникам для обеспечения гуманного обращения противника с пленными.

Сейчас воины ВСУ занимают позиции на втором рубеже обороны под Авдеевкой.

«За прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак — возле Первомайского и Невельского. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ «Таврия» выполнила около 400 огневых задач», — сообщил Тарнавский.

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По его данным, потери россиян только за сутки составляют 609 человек, также уничтожена 21 единица вражеской техники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о пленных, а также о том, что ВСУ уже занимают позиции на втором рубеже обороны в районе Авдеевки".