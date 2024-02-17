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Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський

Події 13:38   17.02.2024
Оксана Горун
Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський Фото: фейсбук Олександра Тарнавського

Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив про полонених, а також про те, що ЗСУ вже займають позиції на другому рубежі оборони в районі Авдіївки.

“Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон”, – поінформував Тарнавський.

Він заявив, що українські інстанції звертатимуться до міжнародних організацій та країн-посередників для забезпечення гуманного поводження противника з полоненими.

Наразі воїни ЗСУ займають позиції на другому рубежі оборони під Авдіївкою.

За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак – біля Первомайського та Невельського. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ “Таврія” виконала майже 400 вогневих завдань“, – повідомив Тарнавський.

Читайте також: Захоплення Авдіївки не принесе військам РФ значних переваг – ISW

За його даними, втрати росіян лише за добу становлять 609 осіб, також знищено 21 одиницю ворожої техніки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив про полонених, а також про те, що ЗСУ вже займають позиції на другому рубежі оборони в районі Авдіївки".