Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський

Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив про полонених, а також про те, що ЗСУ вже займають позиції на другому рубежі оборони в районі Авдіївки.

“Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон”, – поінформував Тарнавський.

Він заявив, що українські інстанції звертатимуться до міжнародних організацій та країн-посередників для забезпечення гуманного поводження противника з полоненими.

Наразі воїни ЗСУ займають позиції на другому рубежі оборони під Авдіївкою.

“За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак – біля Первомайського та Невельського. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ “Таврія” виконала майже 400 вогневих завдань“, – повідомив Тарнавський.

За його даними, втрати росіян лише за добу становлять 609 осіб, також знищено 21 одиницю ворожої техніки.