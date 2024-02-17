Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський
Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив про полонених, а також про те, що ЗСУ вже займають позиції на другому рубежі оборони в районі Авдіївки.
“Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон”, – поінформував Тарнавський.
Він заявив, що українські інстанції звертатимуться до міжнародних організацій та країн-посередників для забезпечення гуманного поводження противника з полоненими.
Наразі воїни ЗСУ займають позиції на другому рубежі оборони під Авдіївкою.
“За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак – біля Первомайського та Невельського. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ “Таврія” виконала майже 400 вогневих завдань“, – повідомив Тарнавський.
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За його даними, втрати росіян лише за добу становлять 609 осіб, також знищено 21 одиницю ворожої техніки.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: авдеевка, війна, отступление, плен, Тарнавский;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 13:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив про полонених, а також про те, що ЗСУ вже займають позиції на другому рубежі оборони в районі Авдіївки".