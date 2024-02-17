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Мужчина сгорел в доме на Харьковщине утром 17 февраля

Происшествия 13:10   17.02.2024
Оксана Горун
Мужчина сгорел в доме на Харьковщине утром 17 февраля

Утром в селе Новый Бурлук Печенежской громады на Харьковщине произошел смертельный пожар.

Тело погибшего обнаружили в частном доме. Сообщение о пожаре спасатели получили в 07:59 утра 17 февраля.

«В частном доме по ул. Полевой горели домашние принадлежности, мебель и деревянные конструктивные элементы. К моменту прибытия спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части огонь успел распространиться на площадь около 50 кв. м. Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1963 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар полностью потушили в 12:00. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в селе Новый Бурлук Печенежской громады на Харьковщине произошел смертельный пожар".