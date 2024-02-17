Мужчина сгорел в доме на Харьковщине утром 17 февраля

Утром в селе Новый Бурлук Печенежской громады на Харьковщине произошел смертельный пожар.

Тело погибшего обнаружили в частном доме. Сообщение о пожаре спасатели получили в 07:59 утра 17 февраля.

«В частном доме по ул. Полевой горели домашние принадлежности, мебель и деревянные конструктивные элементы. К моменту прибытия спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части огонь успел распространиться на площадь около 50 кв. м. Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1963 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 12:00. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.