Мужчина сгорел в доме на Харьковщине утром 17 февраля
Утром в селе Новый Бурлук Печенежской громады на Харьковщине произошел смертельный пожар.
Тело погибшего обнаружили в частном доме. Сообщение о пожаре спасатели получили в 07:59 утра 17 февраля.
«В частном доме по ул. Полевой горели домашние принадлежности, мебель и деревянные конструктивные элементы. К моменту прибытия спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части огонь успел распространиться на площадь около 50 кв. м. Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1963 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Пожар полностью потушили в 12:00. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 13:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в селе Новый Бурлук Печенежской громады на Харьковщине произошел смертельный пожар".