Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого

Вранці в селі Новий Бурлук Печенізької громади на Харківщині сталася смертельна пожежа.

Тіло загиблого виявили у приватному будинку. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 07:59 ранку 17 лютого.

“У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструктивні елементи. На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу близько 50 кв. м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 12:00. За попередніми даними, вогонь виник через порушення правил експлуатації пічного опалення.