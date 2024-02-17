Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого

Події 13:10   17.02.2024
Оксана Горун
Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого

Вранці в селі Новий Бурлук Печенізької громади на Харківщині сталася смертельна пожежа.

Тіло загиблого виявили у приватному будинку. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 07:59 ранку 17 лютого.

У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструктивні елементи. На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу близько 50 кв. м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка

Пожежу повністю загасили о 12:00. За попередніми даними, вогонь виник через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Автор: Оксана Горун
Популярно
За життя одного з постраждалих від удару “шахедами” по Харкову борються лікарі
За життя одного з постраждалих від удару “шахедами” по Харкову борються лікарі
17.02.2024, 14:36
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
Загинув під Куп’янськом: на Харківщині попрощалися з батьком двох дочок
Загинув під Куп’янськом: на Харківщині попрощалися з батьком двох дочок
17.02.2024, 14:20
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54
Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський
Частина воїнів ЗСУ потрапила в полон під час виходу з Авдіївки – Тарнавський
17.02.2024, 13:38
Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого
Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого
17.02.2024, 13:10

Новини за темою:

09:06
Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка
11:10
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
09:50
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку
08:07
Вночі росіяни ракетами С-300 вдарили по Харківщині: є загибла
07:29
На Харківщині розпочалася повінь: рятували мешканців двох сіл

Ви читали новину: «Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці у селі Новий Бурлук Печенізької громади на Харківщині сталася смертельна пожежа".