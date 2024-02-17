Чоловік згорів у будинку на Харківщині вранці 17 лютого
Вранці в селі Новий Бурлук Печенізької громади на Харківщині сталася смертельна пожежа.
Тіло загиблого виявили у приватному будинку. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 07:59 ранку 17 лютого.
“У приватному будинку на вул. Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев’яні конструктивні елементи. На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу близько 50 кв. м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Пожежу повністю загасили о 12:00. За попередніми даними, вогонь виник через порушення правил експлуатації пічного опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 13:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці у селі Новий Бурлук Печенізької громади на Харківщині сталася смертельна пожежа".