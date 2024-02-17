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На Харьковщине сутенеры сядут за организацию «разнообразных сексуальных услуг»

Общество 19:51   17.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине сутенеры сядут за организацию «разнообразных сексуальных услуг»

На Харьковщине суд вынес приговор группе из шести сутенеров, которые «разнообразили» услуги массажного салона и стриптиз-клуба.

Группировку сутенеров разоблачили в марте прошлого года. А сейчас Киевский райсуд Харькова признал шесть человек виновными и назначил им наказание в виде пяти лет тюрьмы.

«Предоставление ряда разнообразных сексуальных услуг мужчинам за денежное вознаграждение злоумышленники маскировали под стриптиз-клуб и массажный салон, — напомнили фабулу уголовного дела в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. — Стоимость часа предоставления сексуальной услуги колебалась от 2200 до 5900 гривен».

бордель в массажном салоне накрыли полицейские 2

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В марте 2023-го в массажный салон вовсе не за массажем явился батальон полиции особого назначения.

На месте полицейские задержали семь «сотрудников». А во время дальнейших обысков у их нанимателей нашли более 100 тыс. грн, 11,5 тыс. долларов США, 3,5 тыс. евро, различные носители информации и черновые записи. Сразу после того, как салон «накрыли», в прокуратуре сообщали, что его организовала  33-летняя женщина, с ней вместе «работали» три подруги, которые выполняли функции администраторов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине суд вынес приговор группе из шести сутенеров, которые «разнообразили» услуги массажного салона и стриптиз-клуба".