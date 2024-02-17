На Харківщині сутенери сядуть за організацію різноманітних сексуальних послуг

На Харківщині суд виніс вирок групі із шести сутенерів, які “урізноманітнили” послуги масажного салону та стриптиз-клубу.

Угруповання сутенерів викрили у березні минулого року. А зараз Київський райсуд Харкова визнав шістьох людей винними та призначив їм покарання у вигляді п’яти років в’язниці.

“Надання ряду різноманітних сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду зловмисники маскували під стриптиз-клуб та масажний салон, – нагадали фабулу кримінальної справи у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. – Вартість години надання сексуальної послуги коливалась від 2200 до 5900 гривень”.

У березні 2023-го в масажний салон не за масажем з’явився батальйон поліції особливого призначення.

На місці поліціянти затримали семеро “співробітників”. А під час подальших обшуків у їхніх наймачів знайшли понад 100 тис. грн, 11,5 тис. доларів США, 3,5 тис. євро, різноманітні носії інформації та чорнові записи. Одразу після того, як салон “накрили”, в прокуратурі повідомляли, що його організувала 33-річна жінка, з нею разом “працювали” три подруги, які виконували функції адміністраторів.