Ночью подморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 февраля

Во вторник, 20 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 5 до 10 градусов со знаком «минус», днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.