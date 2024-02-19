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Ночью подморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 февраля

Общество 20:07   19.02.2024
Елена Нагорная
Ночью подморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 февраля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 20 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 5 до 10 градусов со знаком «минус», днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 20 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют".