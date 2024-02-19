Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 лютого

У вівторок, 20 лютого, у Харкові та області суттєві опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.