Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 лютого
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 20 лютого, у Харкові та області суттєві опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 20 лютого, у Харкові та області суттєві опади не прогнозують".