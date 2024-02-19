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Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 лютого

Суспільство 20:07   19.02.2024
Олена Нагорна
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 лютого Фото: Василь Голосний

У вівторок, 20 лютого, у Харкові та області суттєві опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 20 лютого, у Харкові та області суттєві опади не прогнозують".