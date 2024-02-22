Станция метро в Харькове больше не «течет»

Протекание потолка на станции метро «Спортивная» в Харькове устранили, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«На сегодняшний день протекание полностью устранили. Продолжаем вести работы в ночное время, чтобы не мешать пассажирам», – сказал Терехов.

Напомним, 13 февраля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что на станции метро «Спортивная» протекает потолок. Там объяснили: вблизи «Спортивной» неоднократно были «прилеты» российских ракет, из-за чего произошли оползни, и, как следствие, через потолок станции начала просачиваться вода. В связи с работами центральный переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей» закрыли для пассажиров. Боковой переход был открыт все время.