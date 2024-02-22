Станція метро у Харкові більше не “тече”
Протікання стелі на станції метро “Спортивна” у Харкові усунули, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
“На сьогодні протікання повністю усунули. Продовжуємо вести роботи у нічний час, щоб не заважати пасажирам”, – сказав Терехов.
Нагадаємо, 13 лютого у КП “Харківський метрополітен” повідомили, що на станції метро “Спортивна” протікає стеля. Там пояснили: поблизу «Спортивної» неодноразово були “прильоти” російських ракет, через що сталися зсуви ґрунту, і, як наслідок, через стелю станції почала просочуватися вода. Через роботи центральний перехід зі станції “Спортивна” на станцію “Метробудівників” закрили для пасажирів. Бічний перехід був відкритий протягом усього часу.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протікання стелі на станції метро “Спортивна” у Харкові усунули, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов".