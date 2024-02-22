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Трамваи в Харькове изменят маршруты на два дня

Общество 18:10   22.02.2024
Оксана Якушко
Трамваи в Харькове изменят маршруты на два дня Фото: Харьковский горсовет

23 и 24 февраля трамваи №6 и 8 на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском не будут ходить с 9:30 до 16:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Читайте также: В центре Харькова в среду – ремонт: запретят движение троллейбусов и трамваев

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 и 24 февраля трамваи №6 и 8 на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском не будут ходить с 9:30 до 16:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".