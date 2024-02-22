Трамваї у Харкові змінять маршрути на два дні

23 та 24 лютого трамваї №6 та 8 на Салтівському шосе та в пров. Салтівському не ходитимуть із 9:30 до 16:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це через аварійний ремонт контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».