У центрі Харкова в середу – ремонт: заборонять рух тролейбусів і трамваїв

Трамвай №6 та тролейбус №11 змінять маршрути у середу, 21 лютого.

У будівлях на майдані Конституції проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи, через що буде припинено рух тролейбусів без запасу автономного ходу та трамваїв на ділянці від проспекту Героїв Харкова до площі Павлівської, повідомляє пресслужба міськради.