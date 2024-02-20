У центрі Харкова в середу – ремонт: заборонять рух тролейбусів і трамваїв
Трамвай №6 та тролейбус №11 змінять маршрути у середу, 21 лютого.
У будівлях на майдані Конституції проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи, через що буде припинено рух тролейбусів без запасу автономного ходу та трамваїв на ділянці від проспекту Героїв Харкова до площі Павлівської, повідомляє пресслужба міськради.
Трамвай №6 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
Тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Новобаварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Новобаварський – розворотне коло «пр. Дзюби».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: площадь Конституции, ремонт, рух, трамвай, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №6 та тролейбус №11 змінять маршрути у середу, 21 лютого".