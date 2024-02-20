В центре Харькова в среду — ремонт: запретят движение троллейбусов и трамваев
Трамвай №6 и троллейбус №11 изменят маршруты в среду, 21 февраля.
В зданиях на площади Конституции будут проводить аварийно-восстановительные работы, из-за чего будет прекращено движение троллейбусов без запаса автономного хода и трамваев на участке от проспекта Героев Харькова до площади Павловской, сообщает пресс-служба горсовета.
Трамвай №6 будет курсировать так: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».
Троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Малиновского – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Малиновского – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – разворотный круг «пр. Дзюбы».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, площадь Конституции, ремонт, рух, трамвай, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №6 и троллейбус №11 изменят маршруты в среду, 21 февраля.".