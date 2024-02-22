Уклонист из Харькова сядет на три года — прокуратура

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Харькова, который пытался избежать мобилизации.

«В июле 2023 мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Однако после этого харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП в обозначенные сроки. Затем — подал письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину», — отметили прокуроры.

В итоге Киевский райсуд Харькова признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к трем годам тюрьмы. Сейчас у осужденного есть время для того, чтобы подать апелляцию.