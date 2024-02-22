Ухилянт із Харкова сяде на три роки – прокуратура
Суд ухвалив вирок 31-річному жителю Харкова, який намагався уникнути мобілізації.
“У липні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини”, — повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Проте після цього харків’янин не прибув до Київського районного ТЦК та СП у зазначені терміни. Потім подав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією.
Читайте також: Житель Харківщини хотів втекти з країни: його знайшов дрон (відео)
“Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину”, – зазначили прокурори.
У результаті Київський райсуд Харкова визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до трьох років ув’язнення. Зараз засуджений має час для того, щоб подати апеляцію.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, приговор, прокуратура, суд, уклонист;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ухилянт із Харкова сяде на три роки – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 11:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 31-річному жителю Харкова, який намагався уникнути мобілізації".