Ухилянт із Харкова сяде на три роки – прокуратура

Суд ухвалив вирок 31-річному жителю Харкова, який намагався уникнути мобілізації.

“У липні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини”, — повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Проте після цього харків’янин не прибув до Київського районного ТЦК та СП у зазначені терміни. Потім подав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

“Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину”, – зазначили прокурори.

У результаті Київський райсуд Харкова визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до трьох років ув’язнення. Зараз засуджений має час для того, щоб подати апеляцію.