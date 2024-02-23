Более 600 тысяч грн выдурил мошенник у харьковчан на фиктивной установке окон

Злоумышленник обещал установить металлопластиковые окна, изготовить кухонную мебель, сделать ремонт в квартире, брал подписку за предоставление услуг и исчезал, сообщили в Нацполиции.

С марта 2020 по декабрь 2023 мужчина крутил махинации на территории Харькова, при этом не имел оборудования, склада и мастерской для изготовления и хранения окон и мебели. Он заранее разработал бланк типового договора поставки товаров, предоставляемого клиентам.

Установлено, что 39-летний харьковчанин обманул 22 потерпевших. От этих граждан мужчина получил более 600 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Ему «светит» лишение свободы сроком до 3 лет.