Более 600 тысяч грн выдурил мошенник у харьковчан на фиктивной установке окон
Злоумышленник обещал установить металлопластиковые окна, изготовить кухонную мебель, сделать ремонт в квартире, брал подписку за предоставление услуг и исчезал, сообщили в Нацполиции.
С марта 2020 по декабрь 2023 мужчина крутил махинации на территории Харькова, при этом не имел оборудования, склада и мастерской для изготовления и хранения окон и мебели. Он заранее разработал бланк типового договора поставки товаров, предоставляемого клиентам.
Установлено, что 39-летний харьковчанин обманул 22 потерпевших. От этих граждан мужчина получил более 600 тысяч гривен.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Ему «светит» лишение свободы сроком до 3 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мошенник, Нацполиция, окна, окно, установка окон, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник обещал установить металлопластиковые окна, изготовить кухонную мебель, сделать ремонт в квартире, брал подписку за предоставление услуг и исчезал, сообщили в Нацполиции.".