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Понад 600 тисяч грн видурив шахрай у харків’ян на встановленні вікон

Події 17:35   23.02.2024
Оксана Якушко
Понад 600 тисяч грн видурив шахрай у харків’ян на встановленні вікон

Зловмисник обіцяв встановити металопластикові вікна, виготовити кухонні меблі, зробити ремонт у квартирі, брав підписку за надання послуг і зникав, повідомили у Нацполіції.

З березня 2020 по грудень 2023 року чоловік крутив махінації на території Харкова, при цьому не мав обладнання, складу та майстерні для виготовлення та зберігання вікон та меблів. Він заздалегідь розробив бланк типового договору постачання товарів, , який надавав клієнтам.

Встановлено, що 39-річний харків’янин ошукав 22 потерпілих. Від цих громадян чоловік отримав понад 600 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Йому “світить” позбавлення волі на строк до 3 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник обіцяв встановити металопластикові вікна, виготовити кухонні меблі, зробити ремонт у квартирі, брав підписку за надання послуг і зникав, повідомили у Нацполіції.".