На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото)

Двух щенков спасли чрезвычайники в Харьковской области.

«Был обычный день и спасатели по плану отрабатывали свои навыки в спасении людей. Когда люди рассказали о брошенных щенках под строительным вагончиком на соседнем предприятии. Их мать куда-то делась, а малыши не решались покинуть свое логово. Голодные и замерзшие они звали на помощь», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели развернули специальное оборудование, подняли вагончик и достали животных. Сейчас щенки в безопасности и ждут волонтеров, добавили в ГСЧС.