На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Двух щенков спасли чрезвычайники в Харьковской области.
«Был обычный день и спасатели по плану отрабатывали свои навыки в спасении людей. Когда люди рассказали о брошенных щенках под строительным вагончиком на соседнем предприятии. Их мать куда-то делась, а малыши не решались покинуть свое логово. Голодные и замерзшие они звали на помощь», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели развернули специальное оборудование, подняли вагончик и достали животных. Сейчас щенки в безопасности и ждут волонтеров, добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух щенков спасли чрезвычайники в Харьковской области.".