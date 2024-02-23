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На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото)

Общество 15:40   23.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Двух щенков спасли чрезвычайники в Харьковской области.

«Был обычный день и спасатели по плану отрабатывали свои навыки в спасении людей. Когда люди рассказали о брошенных щенках под строительным вагончиком на соседнем предприятии. Их мать куда-то делась, а малыши не решались покинуть свое логово. Голодные и замерзшие они звали на помощь», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели развернули специальное оборудование, подняли вагончик и достали животных. Сейчас щенки в безопасности и ждут волонтеров, добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:40;

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