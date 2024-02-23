На Харківщині ДСНСники врятували цуценят: подробиці операції (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Двох цуценят врятували надзвичайники на Харківщині.
«Був звичайний день, і рятувальники за планом відпрацьовували свої навички у рятуванні людей. Коли люди сповістили про покинутих цуценят під будівельним вагончиком на сусідньому підприємстві. Їхня мати десь поділась, а малі не наважувались покинути своє лігво. Голодні і замерзлі вони кликали на допомогу», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники розгорнули спеціальне обладнання, підняли вагончик і дістали тварин. Наразі цуценята в безпеці й чекають на волонтерів, додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох цуценят врятували надзвичайники на Харківщині.".