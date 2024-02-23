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На Харківщині ДСНСники врятували цуценят: подробиці операції (фото)

Суспільство 15:40   23.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині ДСНСники врятували цуценят: подробиці операції (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Двох цуценят врятували надзвичайники на Харківщині.

«Був звичайний день, і рятувальники за планом відпрацьовували свої навички у рятуванні людей. Коли люди сповістили про покинутих цуценят під будівельним вагончиком на сусідньому підприємстві. Їхня мати десь поділась, а малі не наважувались покинути своє лігво. Голодні і замерзлі вони кликали на допомогу», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники розгорнули спеціальне обладнання, підняли вагончик і дістали тварин. Наразі цуценята в безпеці й чекають на волонтерів, додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох цуценят врятували надзвичайники на Харківщині.".