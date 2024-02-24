На Харьковщине мужчина умер от бешенства: его покусала кошка
59-летний житель поселка Печенеги умер от бешенства. Его покусала собственная кошка, которая впоследствии погибла.
«За медицинской помощью по поводу укуса больной не обращался, в связи с чем не получал антирабическое лечение», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
В центре также добавили, что за последние 10 лет на территории региона было зарегистрировано 3 случая бешенства у человека – в 2015, 2022 и 2024 годах. Во всех случаях повреждения были получены от собственных животных.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний житель поселка Печенеги умер от бешенства. Его покусала собственная кошка, которая впоследствии погибла.".