На Харьковщине мужчина умер от бешенства: его покусала кошка

59-летний житель поселка Печенеги умер от бешенства. Его покусала собственная кошка, которая впоследствии погибла.

«За медицинской помощью по поводу укуса больной не обращался, в связи с чем не получал антирабическое лечение», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В центре также добавили, что за последние 10 лет на территории региона было зарегистрировано 3 случая бешенства у человека – в 2015, 2022 и 2024 годах. Во всех случаях повреждения были получены от собственных животных.