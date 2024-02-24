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На Харьковщине мужчина умер от бешенства: его покусала кошка

Общество 11:38   24.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина умер от бешенства: его покусала кошка

59-летний житель поселка Печенеги умер от бешенства. Его покусала собственная кошка, которая впоследствии погибла.

«За медицинской помощью по поводу укуса больной не обращался, в связи с чем не получал антирабическое лечение», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В центре также добавили, что за последние 10 лет на территории региона было зарегистрировано 3 случая бешенства у человека – в 2015, 2022 и 2024 годах. Во всех случаях повреждения были получены от собственных животных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний житель поселка Печенеги умер от бешенства. Его покусала собственная кошка, которая впоследствии погибла.".