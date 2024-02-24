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На Харківщині чоловік помер від сказу: його покусала кішка

Суспільство 11:38   24.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік помер від сказу: його покусала кішка

59-річний мешканець селища Печеніги помер від сказу. Його покусала власна кішка, яка згодом загинула. 

«За медичною допомогою з приводу укусу хворий не звертався, в зв’язку з чим не отримував антирабічне лікування», – повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

У центрі також додали, що за останні 10 років на території регіону було зареєстровано 3 випадки сказу у людини – у 2015, 2022 та 2024 роках. У всіх випадках ушкодження були отримані від власних тварин.

Читайте також: На Харківщині – випадок сказу в центрі громади, кіт покусав господарів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "59-річний мешканець селища Печеніги помер від сказу. Його покусала власна кішка, яка згодом загинула. ".