На Харківщині чоловік помер від сказу: його покусала кішка

59-річний мешканець селища Печеніги помер від сказу. Його покусала власна кішка, яка згодом загинула.

«За медичною допомогою з приводу укусу хворий не звертався, в зв’язку з чим не отримував антирабічне лікування», – повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

У центрі також додали, що за останні 10 років на території регіону було зареєстровано 3 випадки сказу у людини – у 2015, 2022 та 2024 роках. У всіх випадках ушкодження були отримані від власних тварин.