АТБ и Райффайзен Банк передали современное медоборудование больнице в Днепре
АТБ и Райффайзен Банк передали современное медицинское оборудование Центру хирургии осложнений Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.
Одним из крупнейших медицинских хабов Украины сегодня считается областная клиническая больница им. Мечникова в Днепре, где продолжается непростой процесс восстановления здоровья и реабилитации как гражданского населения, так и украинских защитников. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, ответственный украинский бизнес делает собственный весомый вклад, реагируя на запросы медиков и закупая для больниц современное медицинское оборудование.
На днях АТБ и Райффайзен Банк передали новое медоборудование Днепропетровской областной больнице им. Мечникова стоимостью в 3 миллиона гривен, которые бизнес-партнер компании — Райффайзен Банк Украина передал Всеукраинскому благотворительному фонду «АТБ».
В рамках такого благотворительного сотрудничества Центр хирургии осложнений, где создано новое торакальное отделение, получил эндоскопическую стойку с комплектующими: электрохирургический блок ERBE VIO 300 S, эндоскопический процессор AQ-100, видеогастроскоп VGT-Q30J, источник света AQL-100, видеоколоноскоп VCC-Q30JL, видеобронхоскопы VBC-Q30 и VBC-1T30, гистеропомпа AFP-1 и тому подобное.
Отныне оборудование нового поколения будет помогать хирургам больницы проводить операции на легких, бронхах, трахее, диафрагме и пищеводе, останавливать бронхиальные кровотечения, а также лечить заболевания и травмы органов грудной клетки, что в сегодняшних условиях сверхважно.
Это оборудование значительно расширит оперативные возможности для врачей, позволит спасать жизни и оказывать квалифицированную помощь воинам со сложными множественными ранениями.
Как патриотический и ответственный бизнес, АТБ сделало поддержку медицинских учреждений приоритетной частью собственной стратегии развития. Но не менее важно, что вокруг решения этой задачи компания объединяет как партнеров по бизнесу, так и миллионы рядовых украинцев.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 22:04;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АТБ и Райффайзен Банк передали современное медицинское оборудование Центру хирургии осложнений Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова".