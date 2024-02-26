АТБ і Райффайзен Банк передали сучасне медобладнання лікарні у Дніпрі (фото)
АТБ та Райффайзен Банк передали сучасне медичне обладнання Центру хірургії ускладнень Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.
Одним з найбільших медичних хабів України сьогодні вважається обласна клінічна лікарня ім. Мечникова у Дніпрі, де триває непростий процес відновлення здоров’я та реабілітації як цивільного населення, так й українських захисників. Щоб цей процес був максимально ефективним, відповідальний український бізнес робить власний вагомий внесок, реагуючи на запити медиків та закуповуючи для лікарень сучасне медичне устаткування.
Днями АТБ та Райффайзен Банк передали нове медобладнання Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова вартістю в 3 мільйони гривень, які бізнес-партнер компанії — Райффайзен Банк Україна передав Всеукраїнському благодійному фонду «АТБ».
У межах такої благодійної співпраці Центр хірургії ускладнень, де створене нове торакальне відділення, отримав ендоскопічну стійку з комплектуючими: електрохірургічний блок ERBE VIO 300 S, ендоскопічний процесор AQ-100, відеогастроскоп VGT-Q30J, джерело світла AQL-100, відеоколоноскоп VCC-Q30JL, відеобронхоскопи VBC-Q30 та VBC-1T30, гістеропомпа AFP-1 тощо.
Відтепер обладнання нового покоління допомагатиме хірургам лікарні проводити операції на легенях, бронхах, трахеї, діафрагмі та стравоході, зупиняти бронхіальні кровотечі, а також лікувати захворювання і травми органів грудної клітини, що в умовах сьогодення є надважливо.
Це устаткування значно розширить оперативні можливості для лікарів, дозволить рятувати життя та надавати кваліфіковану допомогу воїнам зі складними множинними пораненнями.
Як патріотичний та відповідальний бізнес, АТБ зробило підтримку медичних закладів пріоритетною частиною власної стратегії розвитку. Та не менш важливо, що навколо вирішення цього завдання компанія єднає як партнерів по бізнесу, так і мільйони пересічних українців.
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Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТБ та Райффайзен Банк передали сучасне медичне обладнання Центру хірургії ускладнень Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова".