«Нехватки боеприпасов у врага нет» — Евлаш о Харьковском направлении
Основной целью армии РФ на Харьковском направлении остается город Купянск, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Туда он (враг — ред.) продолжает подтягивать все свои силы, резервы. На этом направлении у него очень много разной техники и личного состава. Кроме того, и со стороны РФ они сейчас укрепляют линию обороны, линию границы. Туда подтянули свои подразделения Росгвардии, но не для наступательных действий, а для предотвращения прорыва», — отметил Евлаш.
Он также добавил, что россияне активно используют здесь КАБ, Су-34, Су-35. Из-за погодных условий начали активно использовать и баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на фронт.
«Ощутимо то, что нехватки боеприпасов у врага нет. Возможно, немного меньше, но преимущество сохраняется у противника», — сказал Евлаш.
При этом он заявил, что украинские военные научились точнее стрелять по врагу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпасы, ворог, враг, ВСУ, евлаш, направление, россияне, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основной целью армии РФ на Харьковском направлении остается город Купянск, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".