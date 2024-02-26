«Браку боєприпасів у ворога немає» – Євлаш про Харківський напрямок
Основною ціллю армії РФ на Харківському напрямку залишається місто Куп’янськ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Туди він (ворог – ред.) продовжує підтягувати всі свої сили, резерви. На цьому напрямку у нього дуже багато різної техніки та особового складу. Крім цього, і зі сторони РФ вони зараз укріплюють лінію оборони, лінію кордону. Туди підтягнули свої підрозділи Росгвардії, але не для наступальних дій, а для унеможливлення прориву», – зазначив Євлаш.
Він також додав, що росіяни активно використовують тут КАБи, Су-34, Су-35. Через погодні умови почали активно застосовувати й багі, щоб доставляти штурмові підрозділи на фронт.
«Відчутно те, що браку боєприпасів у ворога немає. Можливо трохи менше, але перевага зберігається у противника», – сказав Євлаш.
При цьому він заявив, що українські військові навчилися влучніше стріляти по ворогу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпасы, ворог, евлаш, ЗСУ, направлення, росіяни, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основною ціллю армії РФ на Харківському напрямку залишається місто Куп’янськ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.".