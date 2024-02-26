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Ночью до 8 мороза, днем «плюс»: погода в Харькове и области на 27 февраля

Общество 22:27   26.02.2024
Елена Нагорная
Ночью до 8 мороза, днем «плюс»: погода в Харькове и области на 27 февраля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 27 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах региона местами гололед.

В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 4 до 6 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 3 до 8 градусов со знаком «минус», днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 22:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 27 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".