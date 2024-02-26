Вночі до 8 морозу, вдень “плюс”: погода в Харкові та області на 27 лютого
У вівторок, 27 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах регіону місцями ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 3 до 8 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 до 7 тепла.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 22:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 27 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".