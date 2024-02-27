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Днем – как весной. Какой будет погода 28 февраля в Харькове и области

Общество 20:43   27.02.2024
Оксана Якушко
Днем – как весной. Какой будет погода 28 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 28 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

28 февраля: Переменная облачность.

По области:

Без осадков. На дорогах северной части области местами гололедица💧❄️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8° мороза ❄️, днем 2 — 7° тепла.

По Харькову:

Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° мороза ❄️, днем 5 — 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 20:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".