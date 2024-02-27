Вдень – як весною. Якою буде погода 28 лютого у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів🌤. На дорогах північної⬆️ частини області місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 2 – 7° тепла.
По Харкову: Без опадів.🌤
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 5 – 7° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 20:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".