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Вдень – як весною. Якою буде погода 28 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:43   27.02.2024
Оксана Якушко
Вдень – як весною. Якою буде погода 28 лютого у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів🌤. На дорогах північної⬆️ частини області місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 2 – 7° тепла.

По Харкову: Без опадів.🌤

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 5 – 7° тепла.

Читайте також: Вночі до 8 морозу, вдень «плюс»: погода в Харкові та області на 27 лютого

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 20:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".