Харьковщина горит: штрафы за поджоги могут достигать 153 тыс. грн

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: только за сутки в регионе случилось 28 пожаров в экосистемах — из-за тех, кто выжигает сухостой. Нарушителям грозят штрафы, а иногда — уголовная ответственность.

Спасатели напомнили: сжигать растительность категорически запрещено. Также за это предусмотрены штрафы — порой немалые.

«Административная ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет от 1530 до 4590 гривен. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91800 до 153 000 гривен, либо ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — подчеркнули в ГСЧС.

Также спасатели напоминают: никакой «пользы для урожая» выжигание стерни не дает — это миф. Наоборот, огонь уничтожает всю микрофлору в почве, а плодородный покров после выжигания травы восстанавливается пять-шесть лет. Вещества, которые попадают в воздух во время пожаров — опасны для органов дыхания.

«Кроме этого, выжигание сухостоя на деоккупированных территориях или на территориях, где велись интенсивные боевые действия, может привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств. Это крайне опасно для жизни, в том числе для спасателей, которые будут тушить пожары сухой травы на открытых местностях», — подчеркнули в ГСЧС Харьковщины.

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