Харківщина горить: штрафи за підпали можуть сягати 153 тис. грн

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: лише за добу в регіоні сталося 28 пожеж в екосистемах через тих, хто випалює сухостій. Порушникам загрожують штрафи, а іноді – кримінальна відповідальність.

Рятувальники нагадали: спалювати рослинність категорично заборонено. Також за це передбачені штрафи – часом чималі.

“Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 до 4590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років“, – наголосили в ДСНС.

Також рятувальники нагадують: жодної “користі для врожаю” випалювання стерні не дає – це міф. Навпаки, вогонь знищує всю мікрофлору в ґрунті, а родючий покрив після випалювання трави відновлюється п’ять-шість років. Речовини, які потрапляють у повітря під час пожеж – небезпечні для органів дихання.

“Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, – може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях”, – наголосили у ДСНС Харківщини.