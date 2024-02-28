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Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині

Події 08:03   28.02.2024
Оксана Горун
Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині Фото: radiosvoboda.org

Чоловік отримав поранення в Ізюмі, він у лікарні.

” О 15:00 в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета отримав поранення чоловік, 1982 року народження. Подія трапилась у м. Ізюм на території приватного домоволодіння. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників на ранок 28 лютого на Харківщині сталися за добу 34 пожежі, одна з них – через російський обстріл. Ще 28 пожеж були на відкритих територіях – через випалювання сухостою мешканцями області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік отримав поранення в Ізюмі, він у лікарні".