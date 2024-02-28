Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині

Чоловік отримав поранення в Ізюмі, він у лікарні.

” О 15:00 в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета отримав поранення чоловік, 1982 року народження. Подія трапилась у м. Ізюм на території приватного домоволодіння. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників на ранок 28 лютого на Харківщині сталися за добу 34 пожежі, одна з них – через російський обстріл. Ще 28 пожеж були на відкритих територіях – через випалювання сухостою мешканцями області.