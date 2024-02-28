Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині
Фото: radiosvoboda.org
Чоловік отримав поранення в Ізюмі, він у лікарні.
” О 15:00 в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета отримав поранення чоловік, 1982 року народження. Подія трапилась у м. Ізюм на території приватного домоволодіння. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників на ранок 28 лютого на Харківщині сталися за добу 34 пожежі, одна з них – через російський обстріл. Ще 28 пожеж були на відкритих територіях – через випалювання сухостою мешканцями області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік отримав поранення в Ізюмі, він у лікарні".