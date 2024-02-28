Мужчина подорвался на территории частного домовладения на Харьковщине
Фото: radiosvoboda.org
Мужчина получил ранения в Изюме, он в больнице.
«В 15:00 в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета получил ранение мужчина, 1982 года рождения. Событие произошло в г. Изюм на территории частного домовладения. Пострадавший был доставлен в районную больницу. Все обстоятельства этого события устанавливаются милицией», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей на утро 28 февраля в Харьковской области случилось за сутки 34 пожара, один из них — из-за российского обстрела. Еще 28 пожаров были на открытых территориях — из-за выжигания сухостоя жителями области.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина получил ранения в Изюме, он в больнице".