Мужчина подорвался на территории частного домовладения на Харьковщине

Мужчина получил ранения в Изюме, он в больнице.

«В 15:00 в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета получил ранение мужчина, 1982 года рождения. Событие произошло в г. Изюм на территории частного домовладения. Пострадавший был доставлен в районную больницу. Все обстоятельства этого события устанавливаются милицией», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей на утро 28 февраля в Харьковской области случилось за сутки 34 пожара, один из них — из-за российского обстрела. Еще 28 пожаров были на открытых территориях — из-за выжигания сухостоя жителями области.