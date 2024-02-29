Нелегальных мигрантов из двух стран обнаружили на Харьковщине

На Харьковщине обнаружили двух нелегальных мигрантов.

«32-летний гражданин Республики Азербайджан, который до осуждения имел статус нелегального мигранта, отбывал наказание в месте лишения свободы за грабеж. После освобождения у него не было оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины. Правонарушитель решил добровольно покинуть страну и под контролем правоохранителей выехал за ее пределы», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Еще один – 47-летний житель Молдовы сидел в тюрьме за незаконную переправку лиц через госграницу Украины. После его освобождения сотрудники миграционной полиции поместили мужчину в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев. Его ждет принудительная депортация.