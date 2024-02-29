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Нелегальных мигрантов из двух стран обнаружили на Харьковщине

Общество 14:46   29.02.2024
Виктория Яковенко
Нелегальных мигрантов из двух стран обнаружили на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине обнаружили двух нелегальных мигрантов.

«32-летний гражданин Республики Азербайджан, который до осуждения имел статус нелегального мигранта, отбывал наказание в месте лишения свободы за грабеж. После освобождения у него не было оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины. Правонарушитель решил добровольно покинуть страну и под контролем правоохранителей выехал за ее пределы», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Еще один – 47-летний житель Молдовы сидел в тюрьме за незаконную переправку лиц через госграницу Украины. После его освобождения сотрудники миграционной полиции поместили мужчину в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев. Его ждет принудительная депортация.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обнаружили двух нелегальных мигрантов.".