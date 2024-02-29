Нелегальних мігрантів з двох країн виявили на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині виявили двох нелегальних мігрантів.
«32-річний громадянин Республіки Азербайджан, який до засудження мав статус нелегального мігранта, відбував покарання у місці позбавлення волі за грабіж. Після звільнення він не мав підстав для подальшого перебування на території України. Правопорушник вирішив добровільно залишити країну та під контролем правоохоронців виїхав за її межі», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Ще один – 47-річний житель Молдови сидів у в’язниці за незаконне переправлення осіб через держкордон України. Після його звільнення співробітники міграційної поліції помістили чоловіка до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців. На нього чекає примусова депортація.
Читайте також: На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депортация, мигранты, молдова, поліція, тюрьма, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нелегальних мігрантів з двох країн виявили на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виявили двох нелегальних мігрантів.".