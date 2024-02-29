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Нелегальних мігрантів з двох країн виявили на Харківщині

Суспільство 14:46   29.02.2024
Вікторія Яковенко
Нелегальних мігрантів з двох країн виявили на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині виявили двох нелегальних мігрантів.

«32-річний громадянин Республіки Азербайджан, який до засудження мав статус нелегального мігранта, відбував покарання у місці позбавлення волі за грабіж. Після звільнення він не мав підстав для подальшого перебування на території України. Правопорушник вирішив добровільно залишити країну та під контролем правоохоронців виїхав за її межі», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ще один – 47-річний житель Молдови сидів у в’язниці за незаконне переправлення осіб через держкордон України. Після його звільнення співробітники міграційної поліції помістили чоловіка до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців. На нього чекає примусова депортація.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виявили двох нелегальних мігрантів.".