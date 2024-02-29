Нелегальних мігрантів з двох країн виявили на Харківщині

На Харківщині виявили двох нелегальних мігрантів.

«32-річний громадянин Республіки Азербайджан, який до засудження мав статус нелегального мігранта, відбував покарання у місці позбавлення волі за грабіж. Після звільнення він не мав підстав для подальшого перебування на території України. Правопорушник вирішив добровільно залишити країну та під контролем правоохоронців виїхав за її межі», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ще один – 47-річний житель Молдови сидів у в’язниці за незаконне переправлення осіб через держкордон України. Після його звільнення співробітники міграційної поліції помістили чоловіка до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців. На нього чекає примусова депортація.