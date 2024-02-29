Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
Российские беспилотники были замечены над Чугуевским районом Харьковской области, сообщило в 22:01 командование Воздушных сил ВСУ.
По данным командования, они держат курс на юг.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:50.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы ВСУ, дрони, дроны, Харьков, Чугуїв, Чугуев, Чугуевский район, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 22:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники были замечены над Чугуевским районом Харьковской области".