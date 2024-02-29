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Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 22:09   29.02.2024
Елена Нагорная
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Российские беспилотники были замечены над Чугуевским районом Харьковской области, сообщило в 22:01 командование Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, они держат курс на юг.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:50.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 22:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники были замечены над Чугуевским районом Харьковской области".