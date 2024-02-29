Войска РФ дважды пытались выбить защитников с позиций на Харьковщине — Генштаб

Две вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — возле сел Петропавловка и Табаевка Купянского района, где оккупанты пытались выбить украинские войска с позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Бологовка и Митрофановка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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