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Войска РФ дважды пытались выбить защитников с позиций на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:29   29.02.2024
Елена Нагорная
Войска РФ дважды пытались выбить защитников с позиций на Харьковщине — Генштаб

Две вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — возле сел Петропавловка и Табаевка Купянского района, где оккупанты пытались выбить украинские войска с позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Бологовка и Митрофановка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Генштаб сообщил об уменьшении количества атак и авиаударах на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — возле сел Петропавловка и Табаевка".