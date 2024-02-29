Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ
Дві ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Петропавлівка та Табаївка Куп’янського району, де окупанти намагалися вибити українські війська з позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Бологівка й Митрофанівка.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, куп'янск, купянское направление, Петропавловка, Табаевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Петропавлівка та Табаївка".