Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ

Дві ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Петропавлівка та Табаївка Куп’янського району, де окупанти намагалися вибити українські війська з позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Бологівка й Митрофанівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

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