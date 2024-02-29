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Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ

Події 19:29   29.02.2024
Олена Нагорна
Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ

Дві ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Петропавлівка та Табаївка Куп’янського району, де окупанти намагалися вибити українські війська з позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Бологівка й Митрофанівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Генштаб повідомив про зменшення кількості атак та авіаударів на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Петропавлівка та Табаївка".