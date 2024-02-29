Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Події 22:09   29.02.2024
Олена Нагорна
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Російські безпілотники були помічені над Чугуївським районом Харківської області, повідомило о 22:01 командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, вони тримають курс на південь.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 21:50.

Читайте також: Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ

 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 29.02: спіймали навідницю, перевірка води, евакуація
Головні новини Харкова 29.02: спіймали навідницю, перевірка води, евакуація
29.02.2024, 23:08
Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%
Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%
29.02.2024, 22:40
«Вони пішли тихо» – жителі Ізюма про відступ армії РФ (відео)
«Вони пішли тихо» – жителі Ізюма про відступ армії РФ (відео)
15.09.2022, 20:05
Контрнаступ на Харківщині: над Балаклією підняли прапор України (відео)
Контрнаступ на Харківщині: над Балаклією підняли прапор України (відео)
08.09.2022, 17:27
Окупанти, що втекли з Харківщини, сидять на кордоні без їжі та боєприпасів
Окупанти, що втекли з Харківщини, сидять на кордоні без їжі та боєприпасів
14.09.2022, 19:51
ЗСУ звільнили 388 населених пунктів Харківської області
ЗСУ звільнили 388 населених пунктів Харківської області
14.09.2022, 18:29

Новини за темою:

15:56
Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО
17:59
Як на Харківщині напередодні збили “шахед” з автомата Калашникова (фото)
22:40
Ворожі “шахеди” над Харківщиною: оголошено тривогу, просять не знімати ППО
23:09
Щонайменше шість БпЛА атакували регіон, у Харкові – пошкодження інфраструктури
22:57
“Шахед” ударив по району житлової забудови в Харкові, там пожежа – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські безпілотники були помічені над Чугуївським районом".