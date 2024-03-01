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Ночью морозы, днем до +9: прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта

Общество 20:59   01.03.2024
Елена Нагорная
Ночью морозы, днем до +9: прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта Фото: Василий Голосный

В субботу, 2 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 6 до 8 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 градусов со знаком «минус», днем — от 4 до 9 тепла.

Ветер восточный, 7- 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 2 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".