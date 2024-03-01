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Вночі морози, вдень до +9: прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня

Суспільство 20:59   01.03.2024
Олена Нагорна
Вночі морози, вдень до +9: прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня Фото: Василь Голосний

У суботу, 2 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 4 до 9 тепла.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 20:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 2 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".