Под ударами РФ оказались более 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
Артиллерийские и минометные удары врага получили более 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополя, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 00:05 оккупанты нанесли удары «Шахедами» по Харькову. В результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших не обнаружили, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс.
▪Авиаудары россияне нанесли по селам Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя, Кисловка, Садовое.
▪️Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших.
▪️ В 00:20 в поселке Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.
▪️В 19:48 в Купянске в результате обстрела поврежден 1 частный дом.
▪️О 15:29 в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом.
▪️В 14:20 в с. Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома.
▪️Около 11:00 в Волчанске во время обстрела получил ранения 68-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.
Около 9:00 между городом Барвенково и селом Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранения 70-летний мужчина, госпитализированный в больницу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, обстрел, Олег Синегубов, удар, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 08:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийские и минометные удары врага получили более 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополя, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".