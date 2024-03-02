Под ударами РФ оказались более 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов

Артиллерийские и минометные удары врага получили более 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополя, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 00:05 оккупанты нанесли удары «Шахедами» по Харькову. В результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших не обнаружили, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс.

▪Авиаудары россияне нанесли по селам Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя, Кисловка, Садовое.

▪️Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших.

▪️ В 00:20 в поселке Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.

▪️В 19:48 в Купянске в результате обстрела поврежден 1 частный дом.

▪️О 15:29 в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом.

▪️В 14:20 в с. Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома.

▪️Около 11:00 в Волчанске во время обстрела получил ранения 68-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.

Около 9:00 между городом Барвенково и селом Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранения 70-летний мужчина, госпитализированный в больницу.