Під ударами РФ опинилися понад 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 00:05 окупанти завдали ударів «Шахедами» по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили, 3 людини звернулися із гострою реакцією на стрес.
▪️Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове.
▪️Сьогодні о 6:35 окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.
▪️ О 00:20 у с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.
▪️О 19:48 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
▪️О 15:29 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок.
▪️О 14:20 у с. Вільхуватка Купʼянського району внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені ще 4 житлові будинки.
▪️Близько 11:00 у м. Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.
Близько 9:00 між м. Барвінкове та с. Архангелівка дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав поранення 70-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, обстріл, Олег Синегубов, удар, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".