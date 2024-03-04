6 раз атаковала РФ позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг нанес авиаудары возле населенного пункта Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары по селам Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.