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6 раз атаковала РФ позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:34   04.03.2024
Оксана Якушко
6 раз атаковала РФ позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг нанес авиаудары возле населенного пункта Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары по селам Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.

Читайте также: За сутки Харьковщину атаковали 11 раз — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг нанес авиаудары возле населенного пункта Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".