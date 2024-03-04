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6 разів атакувала РФ позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:34   04.03.2024
Оксана Якушко
6 разів атакувала РФ позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів біля населеного пункту Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали Козача Лопань, Красне, Нескучне Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 19:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів біля населеного пункту Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".