6 разів атакувала РФ позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів біля населеного пункту Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали Козача Лопань, Красне, Нескучне Харківської області.
Читайте також: За добу Харківщину атакували 11 разів – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, харківщина, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «6 разів атакувала РФ позиції ЗСУ біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 19:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів біля населеного пункту Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".