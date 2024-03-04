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Харьковское КП переплатило за свет 700 тыс. грн: прокуратура пошла в суд

Общество 12:52   04.03.2024
Виктория Яковенко
Харьковское КП переплатило за свет 700 тыс. грн: прокуратура пошла в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове в результате незаконных дополнительных сделок поставщик электроэнергии получил безосновательно 700 тысяч гривен от городского КП.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году между городским КП и ООО был заключен договор о поставках света. Стороны пришли к согласию относительно цены электрической энергии за 1 кВт/ч, определив ее в размере 2,40 грн с НДС.

«Однако в дальнейшем были заключены дополнительные договора, которыми была безосновательно повышена цена на электроэнергию, а объем снабжения электрической энергией уменьшен. Таким образом ООО незаконно получило почти 700 тыс. грн бюджетных средств от коммунального предприятия», — отметили в прокуратуре.

Как объяснили в прокуратуре, согласно п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона Украины «О публичных закупках», существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания, кроме случаев увеличения цены за единицу товара до 10% пропорционально увеличению цены такого товара на рынке в случае колебания цены такого товара на рынке при условии, что такое изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре о закупке.

Поэтому правоохранители подали иск в суд в интересах государства к ООО о признании недействительными дополнительных сделок к договору о закупке товара и возвращении безосновательно уплаченных бюджетных средств.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 12:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате незаконных дополнительных сделок поставщик электроэнергии получил безосновательно 700 тысяч гривен от городского КП.".