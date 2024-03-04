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Харківське КП переплатило за світло 700 тис. грн: прокуратура пішла до суду

Суспільство 12:52   04.03.2024
Вікторія Яковенко
Харківське КП переплатило за світло 700 тис. грн: прокуратура пішла до суду Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові внаслідок незаконних додаткових угод постачальник електроенергії отримав безпідставно отримав 700 тисяч гривень від міського КП.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році між міським КП та ТОВ було укладено договір про постачання світла. Сторони дійшли згоди щодо ціни електричної енергії за 1 кВт/год, визначивши її у розмірі 2,40 грн з ПДВ.

«Проте надалі були укладені додаткові угоди, якими була безпідставно підвищена ціна на електроенергію, а обсяг постачання електричної енергії зменшено. Таким чином, ТОВ незаконно отримало майже 700 тис. грн бюджетних коштів від комунального підприємства», – зазначили у прокуратурі.

Як пояснили в прокуратурі, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Тож правоохоронці подали позов до суду в інтересах держави до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок незаконних додаткових угод постачальник електроенергії отримав безпідставно отримав 700 тисяч гривень від міського КП.".