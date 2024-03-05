15 лет получил мужчина, забивший любимую до смерти под Харьковом
Полтавский районный суд признал виновным 39-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание – 15 лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Трагедия произошла в январе 2023 года в одном из домов поселка Песочин Харьковского района.
Мужчина и его сожительница поссорились. Во время конфликта злодей нанес женщине не менее 50 ударов руками и ногами по разным частям тела, от чего та погибла на месте.
На суде агрессор признал вину частично. Сказал, что убивать не хотел. Хотя и не отрицал, что после избиения оставил женщину в комнате, а сам ушел обедать. А когда вернулся, возлюбленная уже не дышала.
Ранее убийца уже сидел в тюрьме за умышленное убийство.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полтавский районный суд признал виновным 39-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание – 15 лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура. ".