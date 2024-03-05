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15 лет получил мужчина, забивший любимую до смерти под Харьковом

Происшествия 18:05   05.03.2024
Оксана Якушко
15 лет получил мужчина, забивший любимую до смерти под Харьковом

Полтавский районный суд признал виновным 39-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание – 15 лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла в январе 2023 года в одном из домов поселка Песочин Харьковского района.

Мужчина и его сожительница поссорились. Во время конфликта злодей нанес женщине не менее 50 ударов руками и ногами по разным частям тела, от чего та погибла на месте.

На суде агрессор признал вину частично. Сказал, что убивать не хотел. Хотя и не отрицал, что после избиения оставил женщину в комнате, а сам ушел обедать. А когда вернулся, возлюбленная уже не дышала.
Ранее убийца уже сидел в тюрьме за умышленное убийство.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полтавский районный суд признал виновным 39-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание – 15 лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура. ".