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Парней, убивших жителя Харьковщины и снявших это на видео, отправили в СИЗО

Происшествия 19:31   28.02.2024
Елена Нагорная
Парней, убивших жителя Харьковщины и снявших это на видео, отправили в СИЗО Фото: ГУ НП в Харьковской области

Троим подросткам, подозреваемым в убийстве 62-летнего мужчины в городе Красноград Харьковской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 

Тело мужчины с многочисленными травмами нашли в парке Краснограда 21 февраля, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, его до смерти забили несовершеннолетние, при этом они снимали свои действия на смартфоны. Гаджеты с видеодоказательствами изъяли.

Ранее подросткам сообщили о подозрении по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Все трое находятся в изоляторе временного содержания.

Подробности жуткого убийства ранее сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, мужчина возвращался домой с местного рынка, где зарабатывал ремонтом велосипедов. На полпути школьники сбили жертву с ног и начали жестоко избивать. Убедившись, что мужчина умер, они скрылись. Один из задержанных подростков — 15-летний Ярослав — заявил, что считает себя скинхедом. Все трое признались в убийстве.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 19:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троим подросткам, подозреваемым в убийстве 62-летнего мужчины в городе Красноград Харьковской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.".