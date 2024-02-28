Парней, убивших жителя Харьковщины и снявших это на видео, отправили в СИЗО
Троим подросткам, подозреваемым в убийстве 62-летнего мужчины в городе Красноград Харьковской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Тело мужчины с многочисленными травмами нашли в парке Краснограда 21 февраля, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным следствия, его до смерти забили несовершеннолетние, при этом они снимали свои действия на смартфоны. Гаджеты с видеодоказательствами изъяли.
Ранее подросткам сообщили о подозрении по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Все трое находятся в изоляторе временного содержания.
Подробности жуткого убийства ранее сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, мужчина возвращался домой с местного рынка, где зарабатывал ремонтом велосипедов. На полпути школьники сбили жертву с ног и начали жестоко избивать. Убедившись, что мужчина умер, они скрылись. Один из задержанных подростков — 15-летний Ярослав — заявил, что считает себя скинхедом. Все трое признались в убийстве.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: красноград, мужчина, парк, подростки, полиция, убийство, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троим подросткам, подозреваемым в убийстве 62-летнего мужчины в городе Красноград Харьковской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.".